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Криминального авторитета "Федора" суд отпустил под круглосуточный домашний арест

Итальянец, который помог выйти на главарей ОПГ, принял решение покинуть Украину.

Криминального авторитета "Федора" суд отпустил под круглосуточный домашний арест
Фото: Макс Требухов

Суд отправил под круглосуточный домашний арест лидера преступной группировки Андрея Федорчука по прозвищу Федор, которого задержали в Ровно при вымогательстве $120 тысяч.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ровенской области, по прозвищу «Федор» за вымогательство у гражданина Италии больше 100 тыс. долларов США - круглосуточный домашний арест. После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого «господина» поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше «рулить»", - написал Аброськин в фейсбуке.

Ранее СМИ обнародовали видеодоказательства преступных действий банды криминального авторитета "Федора".

Во время недавнего визита в Ровенскую область Петр Порошенко встретился с местным депутатом Анной Ивановой. Последняя рассказала главе государства о тех трудностях, которые для местного бизнеса создает ровенский рейдер. Порошенко пообещал взять ситуацию под личный контроль.

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