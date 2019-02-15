​Сурков и Бородай провели в Москве съезд наемников с Донбасса

В пятницу, 15 февраля, в московском "Президент-Отеле" состоялось заседание так называемого "Совета донбасских командиров-добровольцев". В нем приняли участие помощник президента России Владислав Сурков, а также бывший главарь "ДНР" Александр Бородай, говорится на сайте "Союз добровольцев Донбасса".

"От Киева в разгар выборной гонки можно ожидать чего угодно. В случае если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольцев в самые кратчайшие сроки. К этому мы как союз готовы", - заявил на этом собрании Бородай.

"Понятно, что рано или поздно нам придется доводить начатое дело до конца. Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". И наша задача - поддерживать мобилизационный ресурс. Сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент, и нам надо быть готовым к этому. Лично я уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем. Но это не значит, что у нас нет "мирных" проблем", - цитирует Бородая российский журналист Александр Коц в своем телеграм-канале.

На съезде обсуждался ряд вопросов, включая текущую обстановку на Донбассе и увековечивание памяти полевого командира "ДНР" Мамая, убитого в мае 2018 года.

Напомним, что в начале боевых действий на Донбассе Бородай одно время был "премьер-министром ДНР", но в августе 2014 года ушел в отставку и уехал из Украины в Россию. Сейчас он возглавляет "Союз добровольцев Донбасса".

Сурков считается куратором "ДНР" и "ЛНР", он вел переговоры по мирному урегулированию на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером.