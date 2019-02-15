На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

С начала суток зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков.

В пятницу, 15 февраля, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что сегодня вследствие российской вооруженной агрессии погиб один наш украинский герой", - сказал он.

С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков. Так, из гранатометов обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной, из гранатометов и зенитной установки - в районе Золотого-4, из минометов калибра 82-мм - в районе Нижнего и Золотого-1 и из противотанкового ракетного комплекса - в районе Марьинки.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Сообщаллось о троих раненых бойцах.