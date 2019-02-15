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​Более 5 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве

14 февраля  в столице можно было пожениться до 24:00.

​Более 5 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве
Фото: ru.tsn.ua

В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тысяч пар.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

В день влюбленных, 14 февраля, в столице можно было пожениться до 24:00.

"Когда люди решают пожениться, они хотят оформить свои отношения быстро, без бюрократических проволочек. И сервис «Брак за сутки» дает такую возможность. Большая нагрузка приходится на знаменательные даты, как, например, День влюбленных. Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать «Брак за сутки» в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться. Город за то, чтобы в столице создавались новые счастливые семьи, а оформление брака было максимально удобным и комфортным", - заявил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный во время церемонии в ЗАГСе Дарницкого района.

Услуга "Брак за сутки" была введена Минюстом 29 июля 2016 года. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, согласно которым после подачи заявления о браке нужно ждать минимум 30 дней.

Адреса мест в столице, где можно зарегистрировать свой брак за 24 часа

, можно узнать на сайте Главного территориального управления юстиции Киева.

Напомним, заключить брак за сутки можно в городах и селах по всей Украине. Стоимость оформления колеблется от 150 грн в городах вблизи зоны АТО и до 6 тыс. гривен в других городах.

По данным Минюста, пары, которые воспользовались услугой "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и имели месяц на размышления.

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