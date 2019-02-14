В четверг, 14 февраля, в Ржищеве Киевской области мужчина поджег дом своей бывшей возлюбленной.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

Соседи женщины заметили, что горит дом. Прибывшие по вызову спасатели потушили пламя, но пожаром была повреждена кровля и вещи женщины. Позже полицейские задержали подозреваемого в поджоге - им оказался 53-летний местный житель, бывший сожитель потерпевшей.

Известно, что в тот день мужчина употреблял алкоголь, а потом пошел к женщине. Он рассказал, что зашел в помещение, нашел там спички, поджог занавеску и вышел на улицу. Как позже выяснилось, накануне женщина обращалась в полицию с заявлением о том, что ее избил бывший сожитель и угрожал поджечь дом.

Подозреваемый позже признался, что таким образом он "хотел отомстить своей бывшей, за то, что она начала злоупотреблять алкоголем". По его словам, именно из-за алкоголя они расстались месяц назад.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

По факту поджога открыто уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

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