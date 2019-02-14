В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Измаиле вор-рецидивист во время суда украл куртку с деньгами

Его вычислили, изучив камеры видеонаблюдения.

В Измаиле вор-рецидивист во время суда украл куртку с деньгами
В Измаиле вор-рецидивист на суде украл куртку с деньгами
Фото: od.npu.gov.ua

Измаильские правоохранители задержали рецидивиста, который даже в суде не удержался от совершения кражи.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

"Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению его в ранее совершенных преступлениях, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы", - говорится в сообщении.

Об исчезновении верхней одежды пострадавший сообщил полицейским. Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили личность вора. Часть похищенного имущества у 33-летнего мужчины изъяли и вернули владельцу, а деньги в сумме 500 гривен он успел потратить.

Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса (кража). Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одессе двое грабителей отобрали у прохожего сумку с деньгами и случайно забежали в полицию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также