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Аноним сделал ложное сообщение о минировании ЗАЭС, полиция расследует это как теракт

Накануне неизвестный сообщил о взрывчатке на территории станции.

Аноним сделал ложное сообщение о минировании ЗАЭС, полиция расследует это как теракт
Запорожская АЭС
Фото: Пресс-центр СБУ

Национальная полиция 13 февраля начала расследовать как террористический акт ложное сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

По данным ведомства, в среду, 13 февраля, около 17:00 неизвестный позвонил на ЗАЭС и сообщил, что на территории заложена взрывчатка. На место события выехали сотрудники полиции, Службы безопасности Украины, саперы и кинологи.

Во результате осмотра территории ЗАЭС взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полиция начала расследование по признакам ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса (Террористический акт). Материалы расследования планируется передать в СБУ для дальнейших следственно-оперативных действий.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

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Источник: "Украинские новости"
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