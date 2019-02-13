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Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного

С начала суток зафиксировано шесть обстрелов, включая один с применением запрещенных минометов.

Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного
Фото: Макс Левин

Боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 среды, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики обстреляли позиции украинских военных в районе села Водяное из минометов калибра 120 мм, в районе Павлополя - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Авдеевки зафиксирован огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Крымского и Новолуганского террористы применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Военные подавляли огонь противника с применением дежурных огневых средств. Потери боевиков уточняются.

Напомним, накануне в зоне ООС было зафиксировано пять обстрелов, ранения получил один украиский военный.

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