Фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области сгорело одно из деревянных зданий на территории мужского монастыря. Как сообщает региональное управление ГосЧС, к моменту приезда пожарных здание было уже полностью охвачено огнем.

Звонок о пожаре поступил сегодня в 12:46, на место происшествия выехали спасатели четырех отрядов ГосЧС. Час спустя пожар удалось локализовать на площади около 225 кв. м., а также предотвратить распространение огня на соседние постройки.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших в результате пожара нет, на месте работают 8 единиц техники и 25 спасателей.

Мужской монастырь в с. Кривец перешел под юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата летом 2017 года, в декабре 2018 община присоединилась к объединенной ПЦУ.

Фото: dsns.gov.ua