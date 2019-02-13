В среду, 13 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное ДТП - грузовой автомобиль "МАЗ" снес с моста снегоуборочный трактор КП "Киевавтодор".

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 07:00. Оба автомобиля двигались по направлению в сторону Южного моста. По предварительной информации, "МАЗ" ехал на высокой скорости, не успел затормозить и въехал в трактор "Киевавтодора". От удара его снесло на две полосы, оторвало снегоуборочную щетку. В результате, зацепившись за отбойник, трактор слетел с моста и перевернулся.

Водителя госпитализировали, в каком состоянии, пока неизвестно. Владелец "МАЗа" отделался испугом, а у его машины незначительно пострадал бампер.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

На месте работали правоохранители, медики, следственно-оперативная группа и сотрудники "Киевавтодора". Детали происшествия выясняются.

Напомним, ранее в селе под Киевом обстреляли снегоуборочный экскаватор из гранатомета.