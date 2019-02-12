В Украине вынесено первое судебное решение по факту буллинга в школе

11 февраля 2019 года обнародовано решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который впервые в истории Украины вынес решение по делу о буллинге.

Об этом сообщила народный депутат Оксана Билозир.

"По факту буллинга был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд, который собственно и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, что проявилось в освещении непристойных фото в сети «инстаграм», в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей. Отмечается, что в судебном заседании мать несовершеннолетней вину в содеянном признала, просила строго не наказывать", - рассказала нардеп.

По решению суда по данному делу суд наложил на родителей виновного лица наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн, и судебный сбор в размере 384,20 грн.

Напомним, 16 января президент Петр Порошенко подписал закон, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него.

Рада ввела штрафы за буллинг в декабре 2018 г.

Буллинг, согласно законопроекту, - это действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Согласно документу, за травлю несовершеннолетнего предусмотрен штраф от 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 20 до 40 часов.