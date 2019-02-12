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Кива намерен внести залог за полицейского, арестованного за избиение члена С14

"Я не позволю унижать работу полицейских и как руководитель Всеукраинского профсоюза МВД буду защищать каждого из них".

Кива намерен внести залог за полицейского, арестованного за избиение члена С14
Илья Кива
Фото: facebook.com/kivailya

Глава профсоюза МВД, лидер Социалистической партии Илья Кива намерен внести залог за полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста националистической организации С14 возле Подольского районного отдела полиции в Киеве.

Об этом Кива сообщил в Фейсбуке.

"Мною будет внесён залог за полицейского Василия Мельника, который принимал участие в задержании националистов у здания Подольского РОВД. Сегодня суд арестовал его на два месяца. Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему «активизму» и превращает его в противоправные действия. Подобные решения судов дискредитирую правоохранительную систему и превращают обычную работу полицейских в шоу во время предвыборной кампании", - написал он.

"Я не позволю унижать работу полицейских и как руководитель Всеукраинского профсоюза Министерства внутренних дел Украины я буду защищать каждого из них", - подчеркнул Кива.

В комментарии телеканалу "112 Украина" он также отметил, что собирается внести залог завтра утром, 13 февраля. Кива заверил, что сумму залога будет платить из собственных сбережений.

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Полицейский Мельников обвиняется в том, что с криком "Лежать, Бандера" ударил активиста С14 около входа в райотдел. 11 февраля ГБР предъявило ему подозрение в превышении служебных полномочий при задержании. Сегодня, 12 февраля, суд арестовал его на два месяца с залогом 115 тыс. гривен.

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