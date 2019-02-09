Полиция отпустила задержанных активистов

Полиция начала отпускать задержанных днем на Контрактовой площади в Киеве и под Подольским РОП активистов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По его словам, на данный момент из райотдела отпущены более 10 человек. Среди них и девушка. В комментарии журналисту LB.ua народный депутат от "Радикальной партии" Оксана Корчинская заявляла о том, что девушка серьезно подстрадала от слезоточивого газа, также у нее разбиты руки.

Обновление 23:49. Полиция вынесла постановление об освобождении задержанных активистов на основании ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. из-за недостаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания. Об этом в фейсбуке написал адвокат Маси Найем.

"Отмечается, что необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается лицу не позднее 24 часов с момента его задержания; если лицу не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению", - отметил адвокат.

Напомним, сотрудники полиции сегодня задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк, харьковской активистки, которая умерла после покушения (ее облили серной кислотой). Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Под зданием полиции завязалась драка с силовиками, после чего четыре десятка активистов задержали правоохранители.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.