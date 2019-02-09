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СБУ: спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП

Исполнителям предлагают две тысячи долларов.

Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб привлечь гражданина Украины к провокации с поджогом храма УПЦ МП. Об этом в субботу сообщили на сайте ведомства.

"Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", - говорится в сообщении.

"При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что Службой безопасности уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления, однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.

Ранее Путин пригрозил отреагировать в случае притеснения УПЦ МП

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