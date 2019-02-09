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Дипломатов ЕС предупредили о российских и китайских шпионах в Брюсселе

Дипломатов предостерегли от посещения ряда мест в городе.

Дипломатов ЕС предупредили о российских и китайских шпионах в Брюсселе
Фото: dniester.ru

Европейская служба внешних связей (EEAS) в Брюсселе предупредила европейских дипломатов и военных о шпионаже со стороны российских и китайских спецслужб. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на дипломатов и информацию EEAS.  

По информации Европейской службы внешних связей, в Брюсселе находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов. Дипломаты рассказали изданию, что их предостерегли от посещения ряда мест, в частности, кафе рядом с главным зданием Еврокомиссии (Berlaymont) и зданием EEAS.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные служб внутренней безопасности, российские и китайские агенты работают в Брюсселе в основном в посольствах и торговых представительствах своих стран. Издание утверждает, что атташе, сопровождающие дипломатов из третьих стран на приемах в посольствах, часто являются агентами под прикрытием.  

Как отмечает Die Welt, помимо российских и китайских, в Брюсселе работают также агенты из Марокко и США.

Напомним, США обвинила Huawei в шпионаже. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.

И з-за скандала с Huawei подал в отставку посол Канады в Китае Джон Маккалум.

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