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Помпео посетит страны Восточной Европы, чтобы снизить влияние РФ и Китая

Госсекретарь США отправится в Венгрию, Словакию и Польшу.

Помпео посетит страны Восточной Европы, чтобы снизить влияние РФ и Китая
Госсекретарь США Майк Помпео
Фото: inright.ru

Госсекретарь США Майк Помпео 11 февраля отправится с визитами в Венгрию, Словакию и Польшу для проведения там политических переговоров. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 8 февраля, пишет Немецкая волна.

"Помпео будет убеждать союзников усилить сопротивление России и Китаю по широкому спектру направлений - в торговле, энергобезопасности и правовых основах государства", - говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, недостаток активности США в Центральной Европе привел к появлению вакуума в этом регионе, который охотно заполнили Россия и Китай.

Представитель Госдепартамента уточнил, что Помпео призовет власти Венгрии «прекратить блокирование взаимодействия НАТО с Украиной», а также затронет тему тесных отношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Путиным.

Последний раз госсекретарь США посещал Братиславу 20 лет назад. В Венгрию президент США ездил в последний раз в 2006 году, в то время как президент России Владимир Путин только в минувшем году дважды посещал эту страну, отмечает издание.

В Варшаве Помпео примет участие в конференции по "миру и безопасности на Ближнем Востоке", которую организуют США и Польша.

В Белом доме отметили, что США хотят бороться за "позитивное влияние" в регионе - как в Венгрии, так и в Словакии и Польше послание Помпео будет одинаковым: "Мы ожидаем, что те, кому помогают США, не будут оказывать поддержку нашим соперникам. Обязанность союзников - охранять свободу в Европе".

Из Восточной Европы Майк Помпео направится на политические переговоры в Брюссель и Рейкьявик.

Напомним, отвечавший за отношения с Украиной советник Помпео подал в отставку.

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