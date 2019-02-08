Україна підтримує США в питанні Венесуели

Коли на початку січня у Венесуелі розгорнулася криза довкола того, хто очолює країну, державний секретар США Майк Помпео закликав світових лідерів обрати між демократією й тиранією. «Зараз кожна держава має вирішити, на чиєму вона боці», – заявив американський дипломат на засіданні Ради безпеки ООН. «Або ви підтримуєте свободу, або ви заодно з Мадуро та заохочуєте створений ним хаос».

Фото: EPA/UPG Мадуро во время «антиимпериалистического» марша в Каракасе, Венесуэла, 14 августа 2017

Україна дала чітко зрозуміти, що обрала свободу. Президент Петро Порошенко беззастережно підтримав США в питанні Венесуели. Попередні президенти, вочевидь, стали би на бік Москви або зберігали би нейтралітет протягом політичної кризи у Венесуелі. На сьогодні стратегічне партнерство України зі США зміцніло, і Київ демонструє підтримку США у важливих міжнародних питаннях.

Підтримка демократії у Венесуелі з боку України є відображенням власної боротьби українського народу проти авторитарно-клептократичного режиму під час Євромайдану 2013–2014 років, коли було вбито приблизно 100 протестувальників. У Венесуелі під час протестів за останні п’ять років загинуло приблизно 300 осіб.

Росія й Китай, натомість, підтримують авторитарну клептократію Мадуро, чия економічна політика принесла венесуельському народу голод і опустила його соціальні стандарти до рівня країн третього світу, хоча раніше Венесуела була найбагатшою країною Латинської Америки з велетенськими запасами нафти й газу. Однак Росія та Китай разом зі своїми сателітами – Кубою, Нікарагуа, Болівією, Сирією й іншими – продовжують підтримувати Мадуро в Раді безпеки ООН. Як зазначив московський експерт Павел Фельгенгауер, «рішеннями Росії в питаннях Венесуели керує бездумний антиамериканізм».

Міністерство закордонних справ України (МЗС) уже давно засуджувало режим Мадуро, звинувачуючи його в «неповазі до демократичних норм і принципів міжнародного права». МЗС України також засудило «спроби уряду Венесуели узурпувати владу, порушуючи основні демократичні права і свободи своїх громадян, включаючи право на мирні зібрання та вільне волевиявлення».

25 січня українське МЗС заявило, що підтримує «венесуельський народ у його прагненні до відновлення демократії та конституційного ладу у країні і у цьому зв’язку – діяльність Національної асамблеї».

Російський президент Володимир Путін зі свого боку застеріг проти «деструктивного втручання» Вашингтона у внутрішні справи Венесуели. Пекін, натомість, відмовився визнати Гуайдо «тимчасовим президентом», продовживши усталену традицію невтручання у внутрішню політику інших держав.

Заклики Росії до США й інших країн не втручатися у внутрішні справи Венесуели демонструють її звичне лицемірство. Саме Росія найчастіше втручається у внутрішню політику інших держав: шляхом анексії Криму, вторгнення у східну Україну, хакерських атак проти європейських урядів, замовних вбивств перебіжчиків у Великій Британії та втручання у вибори в США. Найманці російського угрупування «Вагнер», які зараз захищають Мадуро, випробували свої брутальні методи в Україні й Сирії.

В ООН Венесуела виконувала роль слухняної пішки Росії й Китаю і завжди ставала на бік Москви під час голосувань в ООН щодо анексії Криму й військової агресії Росії проти України. Венесуела під керівництвом Мадуро ніколи не сповідувала ключового принципу ООН щодо поваги до суверенітету й територіальної цілісності інших держав.

Україна зі свого боку вважає лідера опозиції Венесуели, «тимчасового президента» й голову Національно асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо легітимним керівником Венесуели. Президент Порошенко, який протягом останніх п’яти років сприяв геополітичному розриву України з Росією, підтримує чесні й вільні вибори у Венесуелі.

Немає сумнівів, що адміністрація Трампа уважно слідкує за президентськими виборами в Україні, які відбудуться в березні цього року, адже їхній результат матиме вплив на майбутнє відносин Вашингтона з Києвом. Перемога одного з двох головних претендентів на посаду президента – чинного глави держави Порошенка або Юлії Тимошенко – призведе до різних результатів.

Протягом президентської каденції Порошенка Україна просунулася вперед у реалізації реформ й інтеграції до західних інституцій. Порошенко ініціював процес внесення парламентом змін до Конституції для включення туди цілей членства в НАТО і ЄС, аби гарантувати незворотність виходу України з орбіти впливу Москви.

Державний секретар Майк Помпео й інші американські лідери демонструють потужну підтримку Україні, яка досі є мішенню російської збройної агресії, останнім свідченням чого стали акти морського піратства Росії в Чорному й Азовському морях. Із 2014 року США надали економічну, військову й політичну допомогу Україні обсягом 1 млрд доларів і наразі тренують українські збройні сили, аби привести їх у відповідність до стандартів НАТО, та постачають Україні військове озброєння.

Саме під час міжнародних криз – на кшталт нинішньої у Венесуелі – США можуть чітко побачити, хто є їхніми справжніми стратегічними союзниками. Протягом поточної кризи, а також останніх п’яти років, Україна постійно підтримувала венесуельський народ і закликала до відновлення демократії в країні. Ставши на захист Мадуро, Росія й Китай підтвердили, що у Венесуелі вони є прихильниками клептократичного авторитаризму.