Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
​В Киеве начался съезд партии "Народный фронт"
​В Киеве начался съезд партии "Народный фронт"
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
ГлавнаяМир

Трамп допустил введение войск в Венесуэлу

Глава США отказал Мадуро в переговорах.

Трамп допустил введение войск в Венесуэлу
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Венесуэлу, где продолжается политический кризис, передает Радио Свобода.

"Конечно, такой вариант рассматривается", - сказал лидер США в интервью телеканалу CBS 3 февраля.

Глава Белого дома также подтвердил, что предыдущий глава режима в Венесуэле Николас Мадуро хотел встретиться с ним еще до начала протестов в южноамериканской стране, однако президент США отказал в переговорах.

В январе несколько государств во главе с США признали временным президентом Венесуэлы голову Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

На экстренном собрании Совбеза ООН госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро поддерживают те государства, в которых также наблюдаются проблемы с демократией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также