Трамп допустил введение войск в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Венесуэлу, где продолжается политический кризис, передает Радио Свобода.

"Конечно, такой вариант рассматривается", - сказал лидер США в интервью телеканалу CBS 3 февраля.

Глава Белого дома также подтвердил, что предыдущий глава режима в Венесуэле Николас Мадуро хотел встретиться с ним еще до начала протестов в южноамериканской стране, однако президент США отказал в переговорах.

В январе несколько государств во главе с США признали временным президентом Венесуэлы голову Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

На экстренном собрании Совбеза ООН госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро поддерживают те государства, в которых также наблюдаются проблемы с демократией.