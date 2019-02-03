Число погибших в результате прорыва дамбы у шахты в Бразилии достигло 121

На владельца шахты наложили штраф более 66 млн долларов.

Число погибших в результате прорыва плотины у бразильского города Брумадиньйо выросла до 121, сообщают спасатели. Еще 226 человек числятся пропавшими без вести. Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщили представители спасательной службы штата, где 25 января произошел прорыв дамбы, работы по поиску тел погибших продолжаются.

Власти заявляют, что шансов найти живых людей под толстым слоем почвы нет.

Дамбу, которая сдерживает отходы железорудной шахты, прорвало 25 января. Селевой поток затопил помещения шахты и разрушил несколько домов, расположенных поблизости.

Министерство окружающей среды Бразилии уже наложило на владельца шахты - компанию Vale штраф более, чем 66 млн долларов.

В 2015 году в результате подобного прорыва плотины на шахте в том же штате погибли 19 человек.

Ранее сообщалось о 58 погибших в результате прорыва дамбы.