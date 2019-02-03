Макрон собирается провести референдум, чтобы сбить волну протестов

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона в тайне ведет подготовку к референдуму, на который планирует вынести широкий круг вопросов, связанных с продолжающимися во Франции протестами «желтых жилетов». Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет издание Le Journal du Dimanch.

По словам собеседника издания, референдум планируется провести 26 мая, в день выборов в Европарламент. Он уточнил, что вероятность проведения референдума очень высока.

Министерство внутренних дел страны уже проводит консультации с типографиями и поставщиками бумаги с тем, чтобы подготовить необходимые материалы и провести тендер на их печать сразу же, как только администрация президента Эмманюэля Макрона даст зеленый свет.

Напомним, протесты во Франции начались 17 ноября 2018 года после объявления о повышении налогов на топливо. Люди вышли на улицы, надев светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название - "желтые жилеты". С тех пор похожие акции проводятся каждую неделю, хотя число их участников сократилось.

Затем протесты переросли в выступления против Макрона. В декабре президент Франции пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Он заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".

В связи с протестами "желтых жилетов" Макрон отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

В январе Макрон призвал граждан страны участвовать в общенациональных дебатах и предложил обсудить, в частности, социально-экономические проблемы государства.

Макрон также назвал темы, которые хотел бы обсудить во время дебатов. Это налогообложение и государственные расходы, организация государственных услуг, экологическая реформа, а также вопросы демократии.

Большие национальные дебаты по Франции пройдут 9 и 16 марта.