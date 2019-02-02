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Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом

По его словам, 90% служащих ВВС не поддерживают Мадуро.

Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом
Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом
Фото: EPA/UPG

Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, сообщает El Nacional.

Родригес сообщил в видеообращении, что отказывается признавать «диктаторский авторитет» действующего президента Николаса Мадуро.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", -сказал Родригес.

По его словам, 90% служащих ВВС не поддерживают Мадуро, призывая его покинуть страну.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.

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