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Ангела Меркель решила удалить свой аккаунт в Facebook

За страницей Меркель в соцсети следят 2,5 млн пользователей.

Ангела Меркель решила удалить свой аккаунт в Facebook
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель решила закрыть свою страницу в Facebook. Это решение она объяснила тем, что больше не возглавляет Христианско-демократический союз, от имени председателя которого вела страницу.

"Вы знаете, что я больше не председатель ХДС, и поэтому я закрою свою Facebook-страницу", - заявила Меркель в видеообращении в пятницу, 1 февраля.

Вместе с тем Меркель отметила, что за ее работой на посту канцлера можно будет и дальше следить в соцсетях - на официальной странице правительства в Facebook и в социальной сети Instagram.

"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Ангела Меркель.

За страницей Меркель в соцсети следят 2,5 млн пользователей. Кроме публикаций о ее работе, на странице можно найти также частную информацию о 64-летней главе немецкого правительства. Среди прочего, например, там указано, что любимыми музыкантами канцлера является композитор Рихард Вагнер и группа The Beatles, а писателем - Федор Достоевский. Меркель указала, что ее мечтой является проехать на Транссибирском экспрессе из Москвы во Владивосток.

В октябре прошлого года Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС. В декабре однопартийцы Меркель выбрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр на этот пост.

Меркель также сообщила, что этот срок на посту канцлера Германии, который завершается в 2021 году, является для нее последним.

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