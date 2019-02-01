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Болтон посоветовал Мадуро и его соратникам уехать из страны по амнистии

"Желаю Николасу Мадуро и тихой долгой жизни на хорошем пляже".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться возможностью амнистии и уехать из страны. Такое предложение Болтон опубликовал в своем аккаунте в Твиттере.

"Я желаю Николасу Мадуро и его топовым советникам тихой долгой жизни на хорошем пляже, подальше от Венесуэлы. Им стоило бы воспользоваться предложением Гуайдо об амнистии и уехать", - написал Болтон.

Ранее председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства.

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