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Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Требование провести досрочные президентские выборы он назвал "бессмыслицей".

Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов сесть за стол переговоров с лидерами венесуэльской оппозиции.

Об этом Мадуро рассказал в интервью российскому агентству "РИА Новости", обнародованном в среду, 30 января.

По его словам, темой разговора с оппозицией должен стать "благо Венесуэлы", передает DW.

Впрочем, Мадуро подчеркнул, что для этого нужно посредничество со стороны других стран, поэтому он посылает письма руководителям отдельных неравнодушных государств, чтобы те "поддержали диалог" в Венесуэле.

Мадуро также добавил, что готов поддержать проведение новых парламентских выборов в стране.

"Это - хорошая форма политической дискуссии", - признал венесуэльский президент.

Требование провести досрочные президентские выборы, на чем сейчас настаивают многие страны, Мадуро снова отверг, назвав их "бессмыслицей". "Если империалисты хотят новых выборов, то пусть подождут до 2025 года", - сказал он.

Ранее Верховный суд Венесуэлы заморозил счета лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также запретил ему выезжать за пределы страны.

28 января США усилили давление на правительство Венесуэлы, введя санкции в отношении государственной нефтяной компании PDVSA.

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