Гуайдо уверен в возможности мирной передачи власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо, провозгласивший себя легитимным президентом страны, заявляет, что верит в возможность мирной передачи власти в Венесуэле.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы должны оказать большое давление на диктатора, чтобы он ушел и можно было сформировать временное правительство и провести свободные выборы", – заявил Гуайдо в интервью CNN, которое вышло в эфир во вторник утром.

Накануне США усилили давление на правительство Венесуэлы, введя санкции в отношении государственной нефтяной компании PDVSA.

В администрации Трампа заявляют, что санкции введены с целью защиты активов в интересах венесуэльских граждан. Власти США признали Гуайдо временным лидером страны и назвали недавние выборы в Венесуэле нелегитимными.

Также США передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над рядом активов, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков, сообщил во вторник Госдепартамент.

Выданная в пятницу сертификация распространяется на некоторые активы на счетах, принадлежащих правительству Венесуэлы и ее центральному банку. "Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы в интересах венесуэльского народа", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино.

Тем временем и.о. министра обороны США Патрик Шэнахан во вторник отказался уточнить, действительно ли рассматривается возможность отправить 5000 американских военнослужащих в Колумбию (граничащую с Венесуэлой), однако отметил, что не обсуждал это с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Слухи о планах отправки военных появились после того, как Болтон в понедельник явился на брифинг с блокнотом, в котором была написана фраза "5000 военнослужащих в Колумбию".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро. Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады, Украины и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо.

Де-факто власть продолжает контролировать Николас Мадуро.



