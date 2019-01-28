Во время его пастырского визита в Украину.

Вселенский Патриарх Варфоломей I подарил представителю украинских скаутов, дипломату Андрею Чеснокову юбилейное издание к 10-летию его пастырского визита Патриарха в Украину в 2008 году,

Церемония состоялась на выходных в Стамбуле, где Вселенский Патриарх, который является духовным пастырем для православных скаутов во всем мире точно также как Папа Римский для католической и греко-католической молодежи, принял руководителей Международной сети православных скаутов «ДЕСМОС».

«Вселенский Патриарх Варфоломей сказал, что зерна для преодоления раскола в украинском православии были посеяны в 2008 году, во время его пастырского визита в Украину. Поэтому Вселенский Патриарх отметил важную роль украинских служащих в преодолении этого раскола и вручил мне юбилейное издание к 10-летию этого визита», - рассказал Чесноков LB.ua.

Он пояснил, что вместе со своими коллегами-дипломатами, а также другими службами Секретариата Президента Украины, где он тогда работал, был причастен к подготовке тогдашнего визита Его Святейшества в Украину. "После Революции Достоинства эта работа была завершена и появилась Православная церковь Украины", - сообщил Чесноков.

Андрей Чесноков отметил, что Патриарх подчеркнул важность диалога молодых людей как с другими религиями, так и между православными христианами.

Международная сеть православных скаутов «ДЕСМОС» объединяет скаутские организации 50-миллионой Всемирной организации скаутского движения (WOSM). Украину в WOSM представляет Национальная Организация Скаутов Украины (НОСУ).

Ранее представитель постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Андрей Чесноков сорвал выступление представителя "Союза журналистов Крыма" Андрея Трофимова на конференции по свободе слова ОБСЕ. Украинский дипломат заявил, что в составе РФ нет такой структуры, как "Республика Крым".