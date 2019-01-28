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Президент Бразилии лег на плановую операцию

Жаиру Болсонару требуется хирургическое вмешательство после сентябрьского покушения.

Президент Бразилии лег на плановую операцию
Жаир Болсонару, президент Бразилии
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня ложится на плановую операцию после сентябрьского покушения. Об этом сообщает Reuters.

В день операции и на время восстановления главы государства его обязанности будет выполнять вице-президент Гамильтон Мура.

Болсонару в воскресенье, 27 января, зарегистрировался в больнице Сан-Паулу, а затем опубликовал в Twitter видео, на котором он одет в больничную одежду. Ожидается, что операция Болсонару продлится около трех часов, глава государства останется в больнице еще на 7-10 дней.

В коротком обращении в соцсети Болсонару сказал, что несмотря на его госпитализацию, государство и местные власти приложат все усилия для помощи пострадавшим при прорыве плотины, а также добавил, что катастрофа "повлияла на всех нас, и мы все соболезнуем семьям пострадавших и погибших".

Напомним, в сентябре, еще будучи кандидатом в президенты Бразилии, Болсонару получил ножевое ранение. Угрозы жизни Болсонару не было, однако ему установили временную стому, которую теперь удалят.

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