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Британия готовится ввести военное положение в случае беспорядков после "Брексита", - The Sunday Times

В правительстве опасаются гражданского неповиновения.

Британия готовится ввести военное положение в случае беспорядков после "Брексита", - The Sunday Times
Британия готовится ввести военное положение в случае беспорядков после "Брексита"
Фото: EPA/UPG

Великобритания может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране после "Брексита". Об этом сообщила в воскресенье, 27 января, лондонская газета The Sunday Times.

"В правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, правительство в Лондоне в подобных обстоятельствах также получит право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека.

"Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического "Брекзита", - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов", - пояснил газете информированный источник.

Другой собеседник издания сообщил, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.

"Это самый близкий пример в современной британской истории, хотя ничто не может сравниться по масштабам хаоса с нерегулируемым "Брекситом", который будет в тысячу раз хуже, чем кризис из-за облака вулканического пепла", - отметил он.

The Sunday Times также сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по "Брекситу" до выхода Великобритании из состава ЕС, запланированного на 29 марта.

Ранее премьер Великобритании представила план "Б" по "Брекситу".

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