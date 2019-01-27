Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом

Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня я говорю народу Венесуэлы, и особенно моим братьями в вооруженных силах страны, признать президента Хуана Гуайдо единственным законным президентом", - сказал полковник Хосе Луис Сильва в видеобращении, записанном в его кабинете в посольстве в Вашингтоне.

Сильва заявил агентству по телефону, что больше не признает Николаса Мадуро президентом и призвал к проведению свободных и справедливых выборов.

Гуайдо приветствовал Сильву в сообщении в Твиттере и призвал других последовать его примеру.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркиз заявил, что поступок Сильвы является примером того, "что роль военных состоит в том, чтобы защищать конституционный порядок, а не поддерживать диктаторов и репрессировать свой собственный народ".

Тем временем Минобороны Венесуэлы назвало изменой заявление Сильвы о признании Гуайдо временным президентом.

"Это акт измены и трусости по отношению к родине...мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы, который занимал должность военного атташе в США", - указано в сообщении.

Сообщение сопровождается фотографиями Сильвы с надписью "предатель".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Франция, Германия, Испания, Британия и Бельгия выдвинули ультиматум Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин, заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне".

26 января из-за кризиса в Венесуэле экстренно собрался Совбез ООН.