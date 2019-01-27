27 человек погибло, более 70 пострадали из-за взрывов у католической церкви на Филиппинах

В результате двух взрывов на Филиппинах в воскресенье погибли не менее 27 человек, среди которых семь военных и 20 мирных жителей, еще 77 пострадали. Об этом сообщил местный портал Rappler.
"Одно взрывное устройство было приведено в действие у католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от собора", - говорится в сообщении.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
В этом районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф" (базируется на юге Филиппин и ранее присягнула на верность группировке "Исламское государство").
Напомним, ранее из-за тайфуна "Манхут" на Филиппинах погибли более 50 человек.