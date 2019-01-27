Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
В Киеве умер журналист Николай Бабич
В Киеве умер журналист Николай Бабич
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
ГлавнаяМир

27 человек погибло, более 70 пострадали из-за взрывов у католической церкви на Филиппинах

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

27 человек погибло, более 70 пострадали из-за взрывов у католической церкви на Филиппинах
У католической церкви на Филиппинах произошло два взрыва
Фото: EPA\UPG

В результате двух взрывов на Филиппинах в воскресенье погибли не менее 27 человек, среди которых семь военных и 20 мирных жителей, еще 77 пострадали. Об этом сообщил местный портал Rappler.

"Одно взрывное устройство было приведено в действие у католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от собора", - говорится в сообщении.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

В этом районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф" (базируется на юге Филиппин и ранее присягнула на верность группировке "Исламское государство").

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Напомним, ранее из-за тайфуна "Манхут" на Филиппинах погибли более 50 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также