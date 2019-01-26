Британия и Бельгия присоединились к адресованному Мадуро ультиматуму

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не является легитимным, и если в течение восьми дней не будут назначены перевыборы, Великобритания признает президентом спикера парламента Хуана Гуайдо.

Об этом заявил представитель Великобритании Алан Дункан на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

"Национальная ассамблея и ее глава Хуан Гуайдо способны лучше справиться с задачей восстановления демократии, экономики и свободы Венесуэлы ... Мы признаем его как конституционного временного президента, если новые выборы не будут объявлены в течение следующих 8 дней", - заявил представитель Великобритании.

Позже такую же позицию высказал представитель Бельгии при ООН.

В то же время представитель России назвал восьмидневный ультиматум "абсурдным" и назвал правительство Мадуро "законной" властью. Он также сравнил обсуждение Венесуэлы на экстренном заседании Совбеза ООН с гипотетическим обсуждением ситуации во Франции и, например, протестов движения "желтых жилетов". Он призвал "уважать законную власть Венесуэлы".

Ранее Франция, Германия и Испания выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин, заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне". Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которых связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.