Во Франции возобновились протесты "желтых жилетов" (обновлено)

В Париже полиция задержала 36 человек, в частности 2 несовершеннолетних.

В Париже и других городах Франции в субботу, 26 января, вновь проходят акции протеста "желтых жилетов". Антиправительственные выступления проходят в стране уже одиннадцатые выходные подряд, передает Немецкая волна.

В столице страны несколько сотен демонстрантов прошли по Елисейским полям в направлении площади Бастилии в другой части города. Как и в предыдущие недели, протестующие держат французские флаги и транспаранты с надписями против "короля Макрона".

Организаторы протестов призывают проводить их не только днем. Вечером демонстранты планируют собраться на площади Республики для проведения акции "желтая ночь", сообщает агентство Reuters.

В Страсбурге протестующие прошлись маршем к Европейскому парламенту. Также проходят крупные акции протеста в Тулузе, Марселе и Бордо. Общее количество участников пока неизвестно. В Бордо, по оценкам корреспондента агентства AFP, участвуют до пяти тысяч демонстрантов.

Как и в предыдущие выходные, демонстрации проходят преимущественно мирно. Пока не сообщается о случаях насилия, в отличие от декабрьских акций, когда имели место беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.

К охране порядка по всей стране привлечены около 80 тысяч правоохранителей. В акциях протеста по всей стране в течение двух последних выходных, по оценкам, участвовало такое же количество демонстрантов.

Обновление. Как сообщает телеканал BFM TV, столкновения с полицией начались вблизи площади Бастилии. Одетые в маски и черные куртки экстремисты пытались повалить фонари и светофоры. Часть демонстрантов сооружала баррикады из строительных ограждений и разводила костер. Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 36 человек, в частности 2 несовершеннолетних.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в акции протеста в Париже участвовало около 2,7 тыс. человек. По всей стране полиция насчитала 22 тыс. демонстрантов.

Напомним, протесты во Франции начались 17 ноября прошлого года после объявления о повышении налогов на топливо. Люди вышли на улицы, надев светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название - "желтые жилеты". С тех пор похожие акции проводятся каждую неделю, и хотя число их участников сократилось.

Затем протесты переросли в выступления против Макрона. В декабре президент Франции пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Он заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".

В связи с протестами "желтых жилетов" Макрон отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

Вместе с тем Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения, он будет продолжать начатые им ранее реформы.