Европейские интеллектуалы призвали защитить Европу от политиков-популистов и Путина

"Континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Идея Европы разваливается на части на наших глазах".

Тридцать европейских интеллектуалов, среди которых философ Бернар-Анри Леви, писатели Орхан Памук, Салман Рушди, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Милан Кундера и другие, выступили в защиту Европы.

Открытое письмо с призывом защитить Европу от угроз опубликовал The Guardian.

"Мы считаем себя европейскими патриотами (группа, более многочисленная, чем принято считать, но часто слишком тихая и слишком смиренная), которые понимают, что здесь поставлено на карту. Через три четверти века после разгрома фашизма и через 30 лет после падения Берлинской стены идет новая битва за цивилизацию", - говорится в письме.

По мнению авторов, главная угроза исходит от популистов, призывающих восстановить "национальный дух" и "утраченную идентичность".

"Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и бредящие возможностью оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства; одним по ту сторону канала [Ла-Манша] и другим, который находится на другой стороне Атлантики. [Европейский] континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Сама идея Европы разваливается на части на наших глазах", - считают авторы обращения.

В письме говорится, что если "патриоты Европы" не опомнятся, выборы в Европарламент, которые должны пройти в мае, станут катастрофой. Победа достанется разрушителям, а те, кто верят в наследие Эразма Роттердамского, Данте, Гете и Яна Амоса Коменского, потерпят постыдное поражение; восторжествует презрение к знанию и культуре, произойдут вспышки ксенофобии и антисемитизма, считают авторы обращения. Они призывают всех еще раз поддержать Европу, которая, несмотря на все ошибки политиков, все равно "остается маяком для всех свободных мужчин и женщин планеты".

Как пишет The Guardian, на грядущих выборах в Европарламент аналитики ожидают улучшение результатов "популистских, националистских и антимигрантских партий", многие из которых уже получили значительную поддержку на выборах в своих странах.

Следующие выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.