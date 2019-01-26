Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ

Основательница организации Staatenbund Osterreich ("Конфедерация Австрии") Моника Унгер приговорена к 14 годам заключения, сообщает Радио Свобода.

По данным западных СМИ, 42-летнюю женщину признали виновной по нескольким пунктам обвинения, в том числе - государственной измене.

Унгер основала организацию Staatenbund Osterreich в 2015 году, в которую успели вступить 2600 членов. По данным информационного издания AFP, она также попыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство и попросить военной помощи у президента России Владимира Путина.

Приговор зачитали в суде города Гратц на юге Австрии. По словам судьи, он должен стать "четким сигналом, антигосударственная деятельность не будет безнаказанной".

Унгер и еще 13 членов движения "Конфедерация Австрии" арестовали весной 2017 года. Ее заместитель, 71-летний бывший офицер полиции, получил 10 лет заключения. Остальных арестованных членов признали виновными в создании антигосударственной организации. Они получили приговоры от девяти месяцев до трех лет.

"Конфедерация Австрии" выдавала собственные "дипломатические паспорта", запрещала своим членам платить налоги в австрийский бюджет и собрала почти 40 тыс. евро сбора за внесение недвижимости в собственный "земельный кадастр". Представители организации уверяли, что внесение в этот реестр делает ипотечные кредиты на жилье недействительными.

Унгер признала, что пыталась заменить государственных чиновников членами своей организации, однако назвала себя "жертвой репрессивной системы".