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​Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии

Две страны урегулировали 27-летний спор вокруг названия Македонии.

​Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии
Фото: EPA/UPG

Греческий парламент 25 января ратифицировал договор с Бывшей югославской Республикой Македония о переименовании этой страны в Северную Македонию.

За ратификацию проголосовали 153 депутата, против - 146, пишет ekathimerini.com.

Спикер парламента Никос Вутсис назвал это голосование "историческим" и заметил, что заседание, предшествовавшее ему, длилось более 38 часов.

Соглашение, которое было подписано в июне 2018 года, положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая Югославская Республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

17 июня прошлого года Греция и Македония подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения, однако был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в Конституцию был вынесен на рассмотрение парламентариев.

11 января македонский парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны на Республику Северная Македония.

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