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В РФ хотят ввести обязательную платную регистрацию устройств с выходом в интернет

Новые правила должны вступит в силу с 1 января 2020 года.

В РФ хотят ввести обязательную платную регистрацию устройств с выходом в интернет
В РФ хотят обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI
Фото: delfi.lt

С 1 января 2020 года в России планируют обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет.

Соответствующий законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционно законодательству Людмила Бокова, передает РБК.

Так, согласно документу, производителей и импортеров обяжут регистрировать устройства по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI. Устройства, приобретенные за границей, россияне смогут зарегистрировать самостоятельно на сайте госуслуг. Если пользователь не сделает это в течение нескольких месяцев, оператор сотовой связи будет обязан заблокировать устройство.

Отмечается, то данные о IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Регистрация будет платной, ее стоимость не превысит 100 рублей.

В законопроекте говорится не только в мобильных телефонах, но и в планшетах, ноутбуках и других устройствах.Авторы и сторонники заявляют, что такой закон нужен для решения проблемы кражи мобильных устройств и ввоза контрафактных телефонов. Кроме того, он поможет идентифицировать устройства, используемые для общения террористами.

Напомним, ранее известный филантроп и миллиардер Джордж Сорос рассказал об опасности использования современных технологий в авторитарных государствах. В качестве примера он привел Китай, где власти вводят "систему социального рейтинга", по которой оценивают граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства.

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