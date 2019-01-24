Экс-премьера Шотландии, который ведет телешоу на российском телеканале RT, обвинили в попытке изнасилования

Две женщины заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

Бывшему главе правительства Шотландии Алексу Салмонду предъявлены обвинения в попытке изнасилования и сексуальном насилии. Он предстал перед судом в Эдинбурге, где ему предъявили всего 14 обвинений, в том числе в нападении непристойного характера и в нарушении общественного порядка, передает ВВС.

64-летний политик и ведущий телешоу на телеканале RT не делал никаких заявлений в суде и был отпущен под залог. Выйдя из здания суда, Салмонд заявил, что он не виноват ни в каких преступлениях и добавил, что будет защищать себя в суде всеми имеющимися у него способами.

23 января Салмонд, который занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, дал показания полиции.

Полиция открыла дело после того, как шотландское правительство провело внутреннее расследование жалоб о сексуальном насилии, которые Салмонд категорически отвергает. Две недели назад Высший гражданский суд в Эдинбурге рассматривал иск Салмонда. Тогда шотландское правительство признало, что внутреннее расследование провели с нарушениями.

В августе прошлого года полиция Шотландии сообщила, что Салмонда обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух женщин.

Алекс Салмонд 20 лет возглавлял Шотландскую национальную партию, выступающую за выход страны из состава Великобритании. Он занимал пост премьер-министра Шотландии с 2007 по 2014 год. С 2017 года работает ведущим политического ток-шоу на пропагандистском российском канале RT.