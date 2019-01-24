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ЕС поддержал оппозицию Венесуэлы и призвал к новым выборам

Могерини предостерегла власти страны от ограничений в отношении гражданских прав, свободы и безопасности.

ЕС поддержал оппозицию Венесуэлы и призвал к новым выборам
Федерика Могерини
Фото: EPA/UPG

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини призвала провести новые выборы в Венесуэле.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, она заявила, что Евросоюз выражает поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы.

Могерини подчеркнула, что венесуэльский народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе". Она предостерегла от ограничений в отношении гражданских прав, свободы и безопасности самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, а также других членов Национальной ассамблеи.

"Насилие и жестокость сил безопасности абсолютно недопустимы и не помогут выйти из кризиса", - подчеркнула Могерини.

В свою очередь Евросоюз готов поддержать "восстановление демократии и правового государства в Венесуэле с помощью заслуживающего доверия мирного политического процесса, который пройдет в соответствии с конституцией". Ранее Могерини заявила, что ЕС пока воздерживается от оценок происходящего в Венесуэле, однако будет "очень внимательно" следить за развитием событий в стране.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Временным главой страны его признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия.

Президенты Мексики, Боливии и Кубы отказались поддержать Гуайдо.

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