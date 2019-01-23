Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США (обновлено)

Лидер оппозиции заявил, что Венесуэла ни с кем дипотношения не разрывает.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой венесуэльское телевидение.

В связи с этим Мадуро дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы.

"Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Обновление. В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- говорится в заявлении Хуана Гуаидо в твиттере.

В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека. Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.

Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.