Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.

Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуаидо заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства, передает ВВС.

Трамп назвал Николаса Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования в отношении оппозиционного парламента страны.

В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека.

Сообщается, что среди погибших - 16-летний подросток, который получил смертельное огнестрельное ранение во время одной из демонстраций в ночь на среду.

Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.

Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.

Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.