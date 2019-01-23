​Меркель призвала мир не допустить банковский кризис 2008 года

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым реформирование организаций, отвечающих за международное сотрудничество.

Об этом она заявила в ходе 49-го ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, передает Deutsche Welle.

По ее словам, наряду с Германией ряд мировых игроков поддерживает "укрепление многостороннего порядка", поскольку его нарушение привело бы к понижению прогноза всемирного роста.

"Думаю, наши национальные интересы должны учитывать интересы других стран. Глобальная архитектура международной политики будет работать только в условиях "нашей готовности к компромиссу", - отметила Меркель.

При этом канцлер обратила внимание на ряд вызовов, включая изменения климата, природные катастрофы, кибератаки и угрозу терроризма.

"Все они ведут к сбоям и неуверенности в стабильности многостороннего миропорядка. В этой связи реформирование международных организаций необходимо", - подчеркнула она. По словам Меркель, Германия, в частности, выступает за преобразование формата Совета Безопасности ООН.

Выступая перед участниками форума, Меркель призвала мировое сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторения банковского кризиса 2008 года.

"Будем честными - этот кризис все еще ощущается. Он привел к необыкновенным потерям доверия не только в области политики, но также в экономической сфере, особенно финансовом секторе", - резюмировала канцлер Германии.

Напомним, вконце 2018 года министр иностранных дел Гермаини Хайко Маас заявил, что структура Совета безопасности ООН, созданного 70 лет назад, устарела. В связи с этим, по его словам, Германия готова взять больше ответственности за решение международных проблем и войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянного члена.