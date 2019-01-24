Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз

Майкл Коэн заявил, что ему угрожал президент Трамп и его окружение.

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн попросил перенести свое выступление в Конгрессе, запланированное на 7 февраля. В качестве причины такого решения он назвал угрозы, которые якобы поступают в его адрес со стороны президента США и его окружения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщил адвокат Коэна Лэнни Дэвис, угрозы поступали со стороны Трампа и его нынешнего юриста Руди Джулиани. По словам адвоката, для Коэна члены его семьи и их безопасность "приоритетны".

Дэвис не стал уточнять, какого характера были угрозы. Коэн по-прежнему намерен выступить перед Конгрессом, однако собирается сделать это " в более подходящее время".

Напомним, ряд уголовных дел в отношении Коэна был возбужден в начале 2018 года. В августе он пошел на сделку со следствием и признал свою вину. В декабре его приговорили к трем годам тюрьмы.

В числе эпизодов, вменяемых ему в вину, значится выплата денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом, а также другим женщинам.