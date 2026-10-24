Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала позов до федерального суду з вимогою не сертифікувати результати виборів у Сенат в штаті Аляска, якщо кандидат від Республіканської партії Ден Салліван їх програє.

Як пише BBC, дивне на перший погляд клопотання пояснюється тим, що в бюлетень було внесено ім'я ще одного Дена Саллівана. У Білому домі вважають, що це було зроблено спеціально для того, щоб заплутати виборців і допомогти виграти демократці Мері Пелтолі.

Вимога прибрати двійника з перегонів за крісло сенатора була відхилена верховним судом Аляски. Тож тепер у Трампа сподіваються домогтися анулювання виборів, якщо Пелтола переможе "справжнього" Саллівана з перевагою, яка буде меншою за результат "фальшивого" Саллівана.

Трамп тріумфував в Алясці у 2024 році з відривом у 14%, але за два роки президентства розгубив підтримку багатьох виборців штату через підвищення цін на пальне внаслідок війни проти Ірану. Тож республіканці ризикують втратити тут сенаторське місце.