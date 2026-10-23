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В Йорданії невідомі розстріляли в церкві семеро людей

Влада країни назвали напад терористичним актом

В Йорданії невідомі розстріляли в церкві семеро людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Йорданії озброєні нападники відкрили вогонь під час похоронної церемонії в церкві. Загинули семеро людей, ще десятки дістали поранення. 

Про це передає Суспільне.

Напад стався 23 жовтня  в церкві Святого Георгія в населеному пункті Хаммуд провінції Карак на півдні Йорданії. За словами очевидців, озброєні чоловіки прибули автомобілем та відкрили вогонь по людях, які зібралися на похоронну церемонію.

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Один зі свідків розповів державному телеканалу Al-Mamlaka, що нападники стріляли протягом приблизно п'яти хвилин, після чого втекли. На момент нападу всередині церкви та поблизу неї перебували від 150 до 200 людей.

За даними правоохоронців, унаслідок стрілянини загинули семеро людей.  

Міністр внутрішніх справ Йорданії Мазен аль-Фарая заявив, що напад здійснила група екстремістів, та назвав подію терористичним актом. За його словами, правоохоронці працюють над встановленням і затриманням причетних.

Представники церкви заявили, що подібні напади не змусять християн залишити Йорданію, оскільки вони залишаються невід'ємною частиною її історії та суспільства.

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