Молдова вишле російського дипломата

Приводом для такої реакції став дрон, який упав у селі Кіштельниця за сотню метрів від житлового будинку.

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Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію.

У зв'язку з цим Кишинів оголосить співробітника російського посольства персоною нон ґрата, передає Newsmaker.

Приводом для реакції став безпілотник, який упав у селі Кіштельниця Теленештського району за 100 метрів від житлового будинку. За попередніми даними поліції, ніхто не постраждав, а територію навколо місця падіння одразу оточили.

У МЗС Молдови назвали цей випадок грубим порушенням суверенітету і прямою загрозою для безпеки громадян. У відомстві наголосили, що подібні інциденти неприпустимі й вони вкотре демонструють ризики через агресивну війну РФ проти України.

Влада країни закликала Москву припинити будь-які дії, які ставлять під загрозу регіональну безпеку і життя людей.