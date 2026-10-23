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Молдова вишле російського дипломата

Приводом для такої реакції став дрон, який упав у селі Кіштельниця за сотню метрів від житлового будинку.

Молдова вишле російського дипломата
уламок дрона в Молдові, фото ілюстративне
Фото: Поліція Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. 

У зв'язку з цим Кишинів оголосить співробітника російського посольства персоною нон ґрата, передає Newsmaker.

Приводом для реакції став безпілотник, який упав у селі Кіштельниця Теленештського району за 100 метрів від житлового будинку. За попередніми даними поліції, ніхто не постраждав, а територію навколо місця падіння одразу оточили. 

У МЗС Молдови назвали цей випадок грубим порушенням суверенітету і прямою загрозою для безпеки громадян. У відомстві наголосили, що подібні інциденти неприпустимі й вони вкотре демонструють ризики через агресивну війну РФ проти України. 

Влада країни закликала Москву припинити будь-які дії, які ставлять під загрозу регіональну безпеку і життя людей.

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