Кошта: ЄС готовий говорити з Кремлем, але Росія не демонструє бажання до діалогу

Євросоюз при цьому не прагне конкурувати з мирними ініціативами президента США Дональда Трампа.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що канал комунікації ЄС із Кремлем залишається відкритим, однак Росія не демонструє готовності до серйозних переговорів про припинення вогню.

Про це він розповів в інтерв’ю Rapporteur.

За словами Кошти, Москва знає, що може скористатися цим каналом для обговорення припинення бойових дій, захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури. Водночас він поставив під сумнів готовність Росії до таких переговорів.

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Кошта також зазначив, що Євросоюз не прагне конкурувати з мирними ініціативами президента США Дональда Трампа. Можливість залучення спеціального представника ЄС до переговорів залежатиме від їхнього формату.

ЄС може надати Україні 46,7 млрд євро

Євросоюз готовий покрити близько двох третин додаткових фінансових потреб України на 2027 рік – приблизно 46,7 млрд євро з необхідних 70 млрд євро. Президент Європейської ради сподівається, що рішення щодо фінансування вдасться ухвалити в листопаді.

Якщо лідери ЄС не досягнуть згоди на зустрічі 26-27 листопада, переговори продовжать у грудні.Серед можливих варіантів фінансування – новий кредит за рахунок спільних запозичень ЄС.

Водночас Бельгія виступає проти використання заморожених російських активів. Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія заявили, що не братимуть участі в новому кредитуванні, але не перешкоджатимуть іншим країнам.

Єврокомісія також закликала країни НАТО надати Україні 70 млрд євро військової допомоги, зокрема на закупівлю безпілотників.

Що передувало?

Раніше Politico писало, що європейські уряди обговорюють призначення спеціального представника для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. Серед потенційних кандидатів називали президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту.За даними видання, під час нещодавнього саміту в Брюсселі європейські лідери запитували Кошту, чи не настав час поговорити з Путіним. Однак він відповів, що наразі не планує такого контакту.