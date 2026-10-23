Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

​Поблизу Румунії дрони уразили судно: є загиблий та зниклі безвісти

Торговельне судно Khoryv йшло під прапором Коморських островів.

​Поблизу Румунії дрони уразили судно: є загиблий та зниклі безвісти
Торговельне судно, ймовірно, уразили дрони
Фото: Скриншот з відео

У п’ятницю, 23 жовтня, поблизу румунського узбережжя Чорного моря, ймовірно, що під удар безпілотників потрапило торговельне судно Khoryv під прапором Коморських островів. Воно перебувало приблизно за 13 морських миль від Констанци, за межами територіальних вод Румунії.

Про це повідомляє Romania TV.

За інформацією Румунської морської адміністрації, на борту перебували 13 членів екіпажу – десятеро громадян України та троє громадян Азербайджану. Після отримання сигналу SOS румунські рятувальні служби розпочали пошуково-рятувальну операцію.

Реклама

Наразі рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох людей живими та знайти тіло одного загиблого. Ще троє членів екіпажу вважалися зниклими безвісти. Через несприятливі погодні умови та погану видимість залучити гелікоптер до операції було неможливо.

Президент Румунії назвав це ескалацією з боку Росії

Президент Румунії Нікушор Дан назвав атаку безпілотників на торговельне судно черговим проявом ескалації з боку Росії. На тлі інциденту румунська влада планує посилити спроможності для захисту морського простору.

Про це Дан заявив після засідання Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT). У вівторок на прохання Румунії та Болгарії відбулося засідання відповідного комітету НАТО. Дан додав, що країна отримає додаткове обладнання.

  • Раніше Європейський парламент закликав ЄС розглянути можливість проведення військово-морської операції в Чорному морі у відповідь на атаки проти цивільних торговельних суден. Євродепутати також запропонували використати невитрачені кошти інструменту SAFE для допомоги Румунії та Болгарії в протидії ворожим безпілотникам, які загрожують морському транспорту.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies