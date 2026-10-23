​Поблизу Румунії дрони уразили судно: є загиблий та зниклі безвісти

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У п’ятницю, 23 жовтня, поблизу румунського узбережжя Чорного моря, ймовірно, що під удар безпілотників потрапило торговельне судно Khoryv під прапором Коморських островів. Воно перебувало приблизно за 13 морських миль від Констанци, за межами територіальних вод Румунії.

Про це повідомляє Romania TV.

За інформацією Румунської морської адміністрації, на борту перебували 13 членів екіпажу – десятеро громадян України та троє громадян Азербайджану. Після отримання сигналу SOS румунські рятувальні служби розпочали пошуково-рятувальну операцію.

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Наразі рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох людей живими та знайти тіло одного загиблого. Ще троє членів екіпажу вважалися зниклими безвісти. Через несприятливі погодні умови та погану видимість залучити гелікоптер до операції було неможливо.

Президент Румунії назвав це ескалацією з боку Росії

Президент Румунії Нікушор Дан назвав атаку безпілотників на торговельне судно черговим проявом ескалації з боку Росії. На тлі інциденту румунська влада планує посилити спроможності для захисту морського простору.

Про це Дан заявив після засідання Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT). У вівторок на прохання Румунії та Болгарії відбулося засідання відповідного комітету НАТО. Дан додав, що країна отримає додаткове обладнання.