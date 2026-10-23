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Reuters: перший танкер із російським дизпаливом вже прямує до США

Очікується, що судно прибуде до Нью-Йорка 7 листопада. 

Reuters: перший танкер із російським дизпаливом вже прямує до США
Російський танкер “Smyrtos” , ілюстративне фото
Фото: war-sanctions.gur.gov.ua

Танкер під прапором Мальти, який перевозить 40 000 метричних тонн російського дизельного пального, вже прямує до Нью-Йорка.

Як пише Reuters, згідно із даними відстеження, середньотоннажний танкер Agioi Fanendes завантажили 22 жовтня в російському балтійському порту Приморськ. 

Корабель перевозить 40 000 метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки. Очікується, що судно прибуде до США 7 листопада.

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Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального та постачати його на світові ринки, зокрема до США, після домовленості, досягнутої між президентом Росії Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 000 метричних тонн пального, або 2,25 млн барелів. За його словами, у листопаді обсяг постачань має зрости до 500 000 тонн, а згодом - до 1 млн тонн.

Минулого тижня віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що до кінця року країна зможе збільшити експорт дизельного пального до 3–3,5 млн тонн на місяць. Це відповідає звичайним обсягам російського експорту цього виду пального.

Минулого тижня партії дизельного пального завантажували на експорт у російському балтійському порту Приморськ, однак їхні кінцеві пункти призначення залишаються невідомими. Згідно з даними LSEG про судноплавство, більшість суден вказують як напрямки Гібралтар, атлантичне узбережжя або Порт-Саїд.

Після того як у лютому 2023 року через війну в Україні набуло чинності повне ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, Росія експортувала дизельне пальне переважно до Бразилії та Туреччини, а також до країн Африки.

  • До кінця року Росія продасть під 2 млн тонн дизелю на світовий ринок і до США. Задля цього Дональд Трамп послаблабив санкції проти РФ.
  • Вашингтон продовжує наполягати на припиненні ударів по російських НПЗ. Натомість у Кремля американці фактично нічого не вимагають. Принаймні про енергетичне перемир'я вже не йдеться.
  • Трамп пояснює, чому США знадобився дизель із Росії, турботою про простих американців. Однак справжня причина може ховатися в бізнес-інтересах його близького оточення. Детальінше про це читайте у матеріалі LB.ua «Дизель замість принципів. Чому Трамп пішов на поступки Путіну і до чого тут активи «Лукойлу».
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