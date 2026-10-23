Канада та Туреччина підписали «стратегічне партнерство» в рамках зусиль Карні щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів.
Про це пише Reuters.
Нове партнерство, підписане в Анкарі, зосереджене на торгівлі та інвестиціях, обороні та безпеці, енергетиці, а також соціальних та дипломатичних зв'язках. Його метою є створення робочих місць та можливостей для канадських та турецьких компаній вести більший спільний бізнес.
Виступаючи поруч з Ердоганом у президентському палаці Туреччини, Карні заявив, що стратегічне партнерство матиме чотири стовпи та включатиме трирічний план дій.
На церемонії канадський та турецький міністри підписали угоди про співпрацю в енергетиці, обороні та повітряному транспорті.
В енергетичному секторі Канада та Туреччина зобов'язалися активізувати співпрацю в галузях ядерної енергетики, критично важливих корисних копалин та скрапленого природного газу.
- Посольство США в Оттаві звинуватило канадських політиків у спробах впливати на американські вибори.