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Канада та Туреччина підписали "стратегічне партнерство"

Країни підписали угоди про співпрацю в енергетиці, обороні та повітряному транспорті.

Канада та Туреччина підписали "стратегічне партнерство"
Очільник уряду Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Канада та Туреччина підписали «стратегічне партнерство» в рамках зусиль Карні щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

Нове партнерство, підписане в Анкарі, зосереджене на торгівлі та інвестиціях, обороні та безпеці, енергетиці, а також соціальних та дипломатичних зв'язках. Його метою є створення робочих місць та можливостей для канадських та турецьких компаній вести більший спільний бізнес.

Виступаючи поруч з Ердоганом у президентському палаці Туреччини, Карні заявив, що стратегічне партнерство матиме чотири стовпи та включатиме трирічний план дій.

На церемонії канадський та турецький міністри підписали угоди про співпрацю в енергетиці, обороні та повітряному транспорті.

В енергетичному секторі Канада та Туреччина зобов'язалися активізувати співпрацю в галузях ядерної енергетики, критично важливих корисних копалин та скрапленого природного газу.

  • Посольство США в Оттаві звинуватило канадських політиків у спробах впливати на американські вибори. 
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