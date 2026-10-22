Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових справ Абрамовича

Він міг приховувати статки на мільярди фунтів стерлінгів і ухилятися від сплати податків, як показує журналістське розслідування.

Правоохоронні органи Кіпру почали розслідування щодо фінансових і податкових справ колишнього власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича.

Приводом для перевірки стало розслідування видання The Guardian та його медіапартнерів.

Під час слухань у парламентському комітеті Кіпру представник поліції підтвердив, що слідчі вивчають події періоду з 2003 по 2006 рік. Очікують, що розслідування триватиме близько шести місяців, оскільки тривалий час, що минув із моменту подій, ускладнює збір доказів.

За даними журналістського розслідування, помічники російського олігарха, серед яких були й працівники кіпрського офісу аудиторської компанії Deloitte, ймовірно, підробляли і оформляли заднім числом документи щодо його офшорних бізнесів. Такі дії допомагали компаніям Абрамовича приховувати статки на мільярди фунтів стерлінгів та ухилятися від сплати податків.

Правоохоронці вже розпочали збір матеріалів і планують залучити профільні відомства для оцінки доказів. Викривальні факти журналісти отримали завдяки витоку понад пів мільйона документів під назвою Cyprus Confidential.

Сам Абрамович раніше заперечував будь-які порушення і стверджував, що опирався на поради професійних консультантів. У Deloitte Cyprus заявили, що завжди діють у межах закону, проте наразі не мають доступу до документів того періоду через давність подій.